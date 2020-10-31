"تكبروا".. الإسماعيلي يرد على موقفه من التفاوض مع لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، إن ناديه دخل في مفاوضات مع بعض من لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأضاف وحيد في تصريحات عبر شاشة "النهار" :"بعض لاعبي الأهلي تكبروا على الانضمام للإسماعيلي لأسباب مختلفة إما مادية أو بسبب عروض أخرى".

ويمتلك الإسماعيلي أحقية الحصول على لاعب من الأهلي على سبيل الإعارة بعد انتقال محمود متولي لصفوف القلعة الحمراء في الصيف الماضي.

وعن حقيقة حصول الإسماعيلي على أليو بادجي مهاجم الأهلي، رد :"ليس لديّ معلومة بشأن بادجي للحصول على خدماته، لكن كل الأمور واردة نظرًا لعلاقتنا القوية مع الأهلي".

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وانتقل بادجي إلى صفوف الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من فريق رابيد فيينا النمساوي إلا أن المهاجم السنغالي بعيدًا عن حسابات بيتسو موسيماني في الفترة الأخيرة.

وشدد متحدث الإسماعيلي في نهاية تصريحاته أن ليس هناك أي نية للتخلي عن خدمات الثنائي باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي.

ويمتلك باهر المحمدي عقدًا مع الإسماعيلي مدته ثلاث سنوات، مقابل خمس سنوات ونصف لعبد الرحمن مجدي.

واستطاع مسئولو الإسماعيلي أن يحصلوا على خدمات الثلاثي الجناح الأنجولي آري بابل، والجزائري رضوان شريفي وأخيرًا أحمد مصطفى لاعب فريق جينت البلجيكي.