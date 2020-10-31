رسميًا.. المقاولون يتعاقد مع لاعب الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
أعلن نادي المقاولون العرب، تعاقده مع التونسي وسيم النغموشي متوسط ميدان فريق الترجي الرياضي استعدادًا للموسم الجديد.
وجاء انتقال النغموشي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الترجي حيث لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق اتحاد بن قردان.
ووقّع صاحب الـ24 عامًا على عقد يربطه بـ"ذئاب الجبل" لمدة أربع سنوات حيث من المقرر أن يحصل على قميص رقم 7 والذي يرتديه طاهر محمد طاهر المنتقل حديثًا للأهلي.
ويسعى المقاولون العرب إلى تدعيم صفوفه قبل بداية الموسم المقبل خاصة أن فريق "الذئاب" سيخوض منافسات الكونفدرالية الأفريقية بعد غياب عن المنافسات القارية استمرت 15 عامًا.
واستطاع المقاولون العرب أن ينهي الموسم الحالي في المركز الرابع برصيد 53 نقطة حيث يمتلك فريق "الذئاب" مباراة قبل نهاية الموسم أمام بيراميدز في لقاء مقرر إقامته غدًا السبت.
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