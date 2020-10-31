أحمد الجمل: أنصح الإسماعيلي ببيع باهر المحمدي بـ40 مليون جنيه

تحدث أحمد الجمل، نجم الإسماعيلي السابق، عن سر تراجع نتائج الإسماعيلي وابتعاده عن المنافسة في الفترة الماضية.

وقال أحمد الجمل في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة

"النهار": " الإسماعيلي به مشكلة في خط الدفاع ويحتاج للعديد من التدعيمات".

وأضاف: "كل الفرق كانت تطمع في الفوز على فريق الإسماعيلي هذا الموسم، والصفقات الجديدة

لنادي الإسماعيلي قوية وتدعيم جيد للموسم القادم".

وتطرق أحمد الجمل عن رحيل باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي، مشددًا: "اوافق على رحيل باهر المحمدي مقابل 40 مليون جنيه ويتم التعاقد مع 3 أو 4 لاعبين بدلا منه، ولكن عبدالرحمن مجدي موهبة لن يتم تعويضها وأرفض رحيله".