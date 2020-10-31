تقارير مغربية: بكاري جاساما حكماً لمباراة الزمالك والرجاء المغربي

أكدت تقارير مغربية أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" قد استقر علي تعيين الحكم الجامبي كاري جاساما حكماً لمباراة الزمالك والرجاء المغربي في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. وكشف موقع "Le360 Sport " المغربي: أن الكاف قرر تعيين جاساما حكماً للمباراة التي ستلعب يوم الأربعاء المقبل علي ملعب ستاد القاهرة. وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب في الدار البيضاء بهدف دون رد. وأعلن الكاف في وقت سابق مساء أمس الجمعة عن موعد مباراة الاياب بين الزمالك والرجاء بعد سلسلة من التأجيلات التي تسببت في لغط كبير طوال الفترة الماضية.

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