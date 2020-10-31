تحدث ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن تأجيل لقاء نادي الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى يوم 4 نوفمبرالمقبل.
وقال ربيع ياسين في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار":"الزمالك فريق كبير وقادر على تخطي نادي الرجاء وهو الأفضل".
وتابع: "أتمنى أن يكون النهائي مصري خالص وأن يواجه الزمالك، النادي الأهلي في المباراة النهائية والتي تم تأجيلها إلى يوم 27 نوفمبر المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر ربيع ياسين: الزمالك قادر علي تخطي عقبة الرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.