ربيع ياسين: الزمالك قادر علي تخطي عقبة الرجاء

تحدث ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن تأجيل لقاء نادي الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى يوم 4 نوفمبر

المقبل.

وقال ربيع ياسين في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار":

"الزمالك فريق كبير وقادر على تخطي نادي الرجاء وهو الأفضل".

وتابع: "أتمنى أن يكون النهائي مصري خالص وأن يواجه الزمالك، النادي الأهلي في المباراة النهائية والتي تم تأجيلها إلى يوم 27 نوفمبر المقبل".

