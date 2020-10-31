علي ماهر: سنفتقد محمود وادي بعد رحيله الي بيراميدز

تحدث علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن رحيل محمود وادي، مهاجم الفريق البورسعيدي، إلى صفوف نادي بيراميدز.
وقال علي ماهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سنفتقد خدمات محمود واديبرحيله إلى بيراميدز وهو من أهم اللاعبين في صفوف نادي المصري.
وأتم: "تحدثت مع إدارة النادي وهم وعدوني بتدعيم الفريق ببدائل قوية وتعمل في الوقت الجاري على الصفقات الجديدة".
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