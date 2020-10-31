علي ماهر يعلق علي تخطي المصري لإنبي في جدول الدوري

تحدث علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن تخطي نادي إنبي وتحقيق المركز السادس ووقوع نادي إنبي في المركز السابع.

وقال علي ماهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر

وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " في الموسم الماضي نجحت في بقاء نادي إنبي بالدوري الممتاز وعدم هبوطه ولكن مع بداية الموسم تراجعت النتائج بسبب عدم توفير طلباتي من لاعبين ولكن الجميع تناسى مساهمتي في استمرار إنبي بالدوري الممتاز وركز فقط في تراجع النتائج بالموسم الجديد".

وأتم: "لا أرغب في الحديث عن نادي أخر وأنا الآن أركز فقط مع النادي المصري".