علي ماهر: مجلس المصري يقف خلف الفريق

تحدث علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن دور مجلس إدارة النادي البورسعيدي في نجاح وتغيير نتائجالفريق الأخضر.
وقال علي ماهر في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسينعلى قناة "النهار": " مجلس المصري يقف خلف الفريق ودائما يسلم الجميع مستحقاته ويقوم بتسليم الجميع مكافأت من أجل تحفيزهم".
وأتم: "السنة الجارية كانت سنة كبيسة ولكنها تحولت إلى سنة سعيدة".
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