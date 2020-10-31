تحدث أحمد رفعت، لاعب نادي الزمالك المعار في صفوف الاتحاد السكندري، عن مصيره في الفترة المقبلة.
وقال أحمد رفعت في تصريحات خاصةلبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أمتلك أكثر من عرض خارجي ولكن جميعها بشكل شفوي ولا يوجد عرض بشكل رسمي".
وتابع: "نادي الزمالك هو الوحيد الذي يمتلك حق تحديد مصيري بعد انتهاء إعارتي في صفوف نادي الاتحاد السكندري".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد رفعت: الزمالك يملك حق تقرير مصيري ولدي أكثر من عرض خارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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