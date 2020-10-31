أحمد رفعت: الزمالك يملك حق تقرير مصيري ولدي أكثر من عرض خارجي

تحدث أحمد رفعت، لاعب نادي الزمالك المعار في صفوف الاتحاد السكندري، عن مصيره في الفترة المقبلة.

وقال أحمد رفعت في تصريحات خاصة

لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أمتلك أكثر من عرض خارجي ولكن جميعها بشكل شفوي ولا يوجد عرض بشكل رسمي".

وتابع: "نادي الزمالك هو الوحيد الذي يمتلك حق تحديد مصيري بعد انتهاء إعارتي في صفوف نادي الاتحاد السكندري".