أحمد رفعت: عدت مجددًا لنادي الزمالك وأحدد وجهتي المقبلة خلال أيام

تحدث أحمد رفعت، لاعب نادي الزمالك المعار في صفوف الاتحاد السكندري، عن ربيع ياسين، مدرب منتخب الشباب.

وقال أحمد رفعت في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان"

الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أتمنى التوفيق للكابتن ربيع ياسين مع منتخب الشباب وصناعة جيل جيد كما نجح في صناعة عدد من النجوم وتشرفت بالتربية تحت قيادته".

وتابع: "إعارتي في صفوف نادي الاتحاد السكندري انتهت وأنا الآن على قوة نادي الزمالك وسأحدد وجهتي المقبلة خلال أيام قليلة".