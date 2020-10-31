الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلاف
يفكر اللاعب الأجنبي الكبير، بأحد أندية دوري الخليج العربي، في فض الشراكة بينه وبين وكيل أعماله، بعد الخلاف الذي نشب بينهما، أخيراً، على خلفية اجتماع اللاعب مع إدارة النادي، دون علم وكيل أعماله.
احتفال
احتفل مهاجم فريق النصر، ضياء سبع، بإحراز أول أهدافه مع «العميد»، في مرمى الوصل بالديربي، بقيامه بنشر صورة على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أثناء سجوده شكراً لله.
نقاش
دار نقاش حاد، بين اثنين من الإداريين بأحد أندية دوري الخليج العربي، بشأن المبلغ الكبير، الذي حصل عليه أحد وكلاء اللاعبين، مقابل دوره في صفقة اللاعب الصاعد الذي انتقل حديثاً إلى النادي.
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