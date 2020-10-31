الامارات | السباق الأول لمضمار الشارقة لونجين ينطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن السباق الأول لمضمار الشارقة لونجين ينطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، اليوم، السباق الأول لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2020-2021 بمشاركة 80 جواداً، مع وجود ستة جياد على الاحتياط برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2020-2021، بدعم من مجلس الشارقة الرياضي.

ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات؛ وهي: (مجموعة لونجين سبيريت، مجموعة لونجين هايدرو كونكويست، مجموعة لونجين كونكويست، لونجين دولشي فيتا، مجموعة لونجين ماستر، وشوط لونجين سبيريت).

وكشف الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، عن إضافة سباق جديد في سباقات مضمار الشارقة لونجين لهذا العام، على أن يكون مجموع سباقات مضمار الشارقة لونجين هو سبعة سباقات، أولها سباق مضمار الشارقة لونجين الأول في 31 من أكتوبر الجاري، يليه سباق «كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم»، في 28 من نوفمبر المقبل، ثم سباق «كأس الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، في 12 من ديسمبر المقبل، ثم سباق «كأس ولي عهد الشارقة»، و«كأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» في 19 من ديسمبر المقبل.

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وتستكمل السباقات في العام المقبل 2021 بسباق كأس مجلس التعاون الخليجي الذي يقام في 9 من يناير، يليه سباق «كأس حاكم الشارقة» في 27 من فبراير، وتختتم السباقات بسباق كأس «الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان» في 3 من أبريل 2021.

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