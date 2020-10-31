الامارات | النصر وشباب الأهلي في نصف نهائي كأس الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر وشباب الأهلي في نصف نهائي كأس الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف صالة نادي الوصل في الساعة السابعة من مساء اليوم المواجهة الثانية لنصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة بين النصر ومنافسه شباب الأهلي، في مواجهة يسعى من خلالها الطرفان للحصول على البطاقة المؤهلة لنهائي أولى مسابقات الموسم الجديد، والتي ستقام مباراتها النهائية يوم الجمعة المقبل.

وكانت قرعة المسابقة قدمت خدمة كبيرة لفريق النصر ومنحته بطاقة التأهل مباشرة لنصف النهائي، بينما في المقابل بدأ فريق شباب الأهلي مشواره في المسابقة من الدور ربع النهائي الذي حقق فيه الفوز على بني ياس بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25-17 و25-11 و26-24.

وسيلتقي المتأهل من مباراة النصر وشباب الأهلي بالفائز في لقاء العين والجزيرة.

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