الامارات | تمديد عمل مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية لعامين

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شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد عمل مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية لعامين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو أي ام)، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، على تمديد عمل المجلس الحالي لعامين مقبلين، دون إجراء انتخابات، نظراً للظروف الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وحضر الاجتماع رئيس اتحاد الإمارات عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي حريز المر بن حريز، وأحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الإمارات، الذي يشغل عضوية ثلاث لجان معاونة في الاتحاد الدولي.
وانعقد الاجتماع برئاسة الإيطالي الدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي من خلال تقنيات الاتصال المرئي.
وتم التمديد للرئيس الحالي وجميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي.
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