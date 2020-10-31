الامارات | السناني يقدم أوراق اعتماده للمنتخب بالتصدي إلى 10 أهداف محققة أمام الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن السناني يقدم أوراق اعتماده للمنتخب بالتصدي إلى 10 أهداف محققة أمام الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسّخ حارس مرمى فريق الظفرة، خالد السناني، مكانته بين كبار الحراس في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بتألقه في الجولات الثلاث التي أقيمت في المسابقة حتى الآن، خصوصاً في مواجهة أول من أمس التي قاد فيها فريقه للفوز على الفجيرة 3-1 بتصديه لـ10 أهداف محققة على مدار الشوطين، ليقدم بذلك أوراق اعتماده لمدرب المنتخب الوطني، الكولومبي خورخي لويس بينتو، للعودة الى القائمة التي سيستدعيها لمعسكر «الأبيض» استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023.

وبحسب الإحصائية الرسمية لرابطة دوري المحترفين فإن لاعبي فريق الفجيرة سددوا على مدار الشوطين على مرمى الحارس خالد السناني 20 تسديدة، وأن 11 منها كانت في طريقها إلى داخل الشباك لولا تألق الحارس الذي تصدى لتسع منها، ونجح في الإمساك بواحدة بقبضة يديه، فيما استقبلت شباكه هدفاً واحداً في الدقيقة 15.

وأثنى مدرب فريق الظفرة، الصربي ألكسندر فيسيلوينتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية لقاء الفجيرة، على تألق خالد السناني ومساعدته في تحقيق الفوز في اللقاء، وكشف أنه خاض المباراة وهو غير جاهز بدنياً، وقال: «لقد كان السناني جيداً في المباراة، وهو شارك فيها على الرغم من أنه كان يشعر بالإعياء قبل يوم من اللقاء».

وسمح تألق الحارس خالد السناني في مواجهة سيل الهجمات المتتالية بمساعدة زملائه على العودة لنتيجة المباراة، بعد أن كانوا متأخرين في النتيجة بهدف منذ ربع الساعة الأولى، لكن صمود السناني بين الخشبات الثلاث شكل دافعاً قوياً للاعبين لإنهاء اللقاء لصالحهم 3-1، ليواصل بذلك الظفرة حصد النتائج الإيجابية.

ووفقاً لإحصاءات رابطة دوري المحترفين أيضاً، فإن خالد السناني في صدارة حراس المرمى الأكثر تصدياً في الموسم الحالي حتى الآن، بعد أن تمكن من انقاذ فريقه من استقبال 14 هدفاً تصدى لها على مدار الجولات الثلاث التي خاضها فريقه، ليؤكد بذلك أنه بات أكثر نضجاً، وأنه مستقر فنياً من ناحية الأداء الذي يسهم بقوة في وجود الظفرة حالياً في صدارة ترتيب الدوري.

من جهته، قال مدرب الحراس، محاضر النخبة لحراس المرمى بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، زكريا العوضي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن خالد السناني كان أفضل لاعب في المباراة أمام الفجيرة وسحب البساط من قبل المهاجمين بسبب تصدياته التي لعبت دوراً بارزاً في المحافظة على نتيجة اللقاء لصالح فريقه».

وأضاف أن «خالد السناني يستحق أن يكون أحد الحراس الثلاثة في قائمة المنتخب الوطني في الفترة الحالية»، وأضاف: «لقد انتقل من نادي الجزيرة للظفرة لإثبات وجوده، وهو ما حققه بالفعل. في تقديري أنه يستحق أن يستدعى لقائمة المنتخب إلى جانب حارس العين خالد عيسى وحارس بني ياس فهد الظنحاني، لأن الثلاثي ظلوا يقدمون مستويات ثابتة».

أرقام السناني في مباراة الفجيرة:

تصديات: 9

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تصدي مع القفز: 2

الإمساك بالكرة: 1

لكم الكرة: 1

تشتيت الكرة: 2

تمريرات صحيحة: 15

تمريرات للأمام: 30

تمريرة طويلة: 28

لمس الكرة: 45

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