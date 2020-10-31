الامارات | النصر والبطائح في صراع اليوم على لقب أولى بطولات موسم «الصالات»

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر والبطائح في صراع اليوم على لقب أولى بطولات موسم «الصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد القاعة الرياضية لنادي مليحة، الساعة السابعة مساء اليوم، المباراة الختامية لكأس الاتحاد لكرة الصالات، أولى بطولات الموسم الحالي، وتجمع فريقي النصر والبطائح.

ويدافع البطائح عن اللقب الذي أحرزه الموسم الماضي، بينما يتطلع النصر إلى لقب يدشن به الموسم الحالي بقوة. وكان البطائح وصل إلى النهائي بعد الفوز على مليحة (6-1)، وعلى الشارقة بهدف نظيف، وتعادل مع الحمرية (4-4)، مقابل خسارة واحدة أمام النصر بهدفين نظيفين، قبل التغلب على شباب الأهلي (3-1) في نصف النهائي، بينما حقق النصر سلسلة انتصارات على الحمرية (6-4)، والبطائح (2-صفر)، ومليحة (7-2)، وتعادل مع الشارقة (2-2)، بينما فاز في نصف النهائي على دبا الحصن (5-2)، وستقام المباراة دون جمهور، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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وقال مشرف فريق النصر لكرة الصالات، منصور أبوسمرة، لـ«الإمارات اليوم»: المواجهة ستكون صعبة على الفريقين، خصوصاً أن البطائح من الفرق القوية، لما يمتلكه من لاعبين مميزين، سواء على صعيد المواطنين أو المقيمين، كما أنه حامل اللقب. وتابع: نتطلع إلى الاستمرار بخط متصاعد، ونحن جاهزون بوجود جميع اللاعبين في المباراة النهائية. وقال من جانبه، مشرف فريق البطائح، عبدالعزيز المازمي، لـ«الإمارات اليوم»: الفريق جاهز لخوض المباراة، وجميع اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية، خصوصاً أننا نلعب النهائي الخامس لنا.

- البطائح يدافع عن لقبه في البطولة.. وسبقت له الخسارة من النصر 2-صفر.

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