الامارات | أكثر من 900 مشارك في سباق «مرسى مينا» المجتمعي للجري

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 900 مشارك في سباق «مرسى مينا» المجتمعي للجري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس أبوظبي الرياضي أمس سباق «مرسى مينا» المجتمعي للجري لثلاث مسافات رئيسة 2.5 كم – 5 كم – 10 كم، في أبوظبي في «مرسى مينا»، الواجهة البحرية الترفيهية الجديدة لأبوظبي في ميناء زايد، بمشاركة مجتمعية كبيرة وصلت إلى أكثر من 900 عداء وعداءة، ضمن اتباع التدابير الاحترازية كافة، وأعلى معايير السلامة للحد من تفشي فيروس «كوفيد-19».

وفي سباق الـ2.5 كم توج المغربي محمد تودا بالمركز الأول، والبرازيلية بيانكا كامبيون عن فئة السيدات. وفي مسافة الـ5 كم فاز المغربي عبدالعلي بوعزوي، والروسية ديانا زاخريشينكو عن فئة السيدات. أما سباق الـ10 كم فشهد تتويج الإماراتي عبدالله اللقيطي، بعد أن قطع المسافة بزمن 35:30 دقيقة، وعن فئة السيدات فازت الأميركية يسرى منصور بزمن 44:09 دقيقة.

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