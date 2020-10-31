شكرا لقرائتكم خبر عن وولفرهامبتون يهزم كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق وولفرهامبتون الفوز على ضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب مولينو، في افتتاح الجولة السابعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية أصحاب الأرض كل من رايان ايت نوري، في الدقيقة 18، ودانييل بودينسي، في الدقيقة 27.

ورفع وولفرهامبتون رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 13 ويتقدم للمركز الثالث، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة العاشرة، في المركز التاسع.