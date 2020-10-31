شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان يقترح تعيين حكمًا مصريًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترح الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان، تعيين حكمًا مصريًا لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية في حالة تأهل الزمالك على حساب الرجاء المغربي لمواجهة الأهلي.

واستند عثمان في اقتراحه عبر قناة أون تايم سبورتس لوجود فريقين مصريين في النهائي القاري.

وأتم تصريحاته: «إن لم يتم تعيين حكما مصريا لإدارة النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك، أتمنى أن يكون المغربي رضوان جيد هو من يديرها».