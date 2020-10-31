شكرا لقرائتكم نتائج الجولتين التاسعة والعاشرة بدوري مرتبط اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم الجمعة، مواجهات قوية فى إطار الجولة التاسعة والعاشرة بدورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 للموسم المحلى 2020/ 2021 . و شهدت الجولة التاسعة فوز كلا من ، الجزيرة على حدائق الأهرام 20 /19 والطيران على أسيوط الرياضى 37 / 24 والأهلى على الأوليمبى 33 /27 و البنك الأهلى على الزهور 25 /24 سبورتنج على المعادى 43/11 والشمس على أصحاب الجياد 34 /26 ، بينما فاز طلائع الجيش على بترول أسيوط 39 /19 ضمن الجولة العاشرة .

وتشهد جولة 12 نوفمبر المقبل بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

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وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل نادٍ فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية.