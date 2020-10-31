شكرا لقرائتكم باتريك فييرا يصل الإسماعيلي لإجراء الكشف الطبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل البرازيلى باتريك فييرا، صانع ألعاب نجران السعودى، لمدينة الاسماعيلية تمهيداً لإجراء الكشف الطبى عليه غداً السبت بعدما نجح مسئولو الدراويش فى الاتفاق مع اللاعب صاحب الـ 28 عاماً والذى نال إعجاب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للدراويش ليطالب إدارة القلعة الصفراء بالتعاقد معه.

فييرا سبق له اللعب للمنتخب البرازيلى للشباب وأندية بالميراس وسانتا كروز فى الدورى البرازيلى ونادى يوكوهاما اليابانى ونجران السعودى، ووقع اللاعب بشكل رسمى للدراويش بناءً على رغبة ريكاردو، على أن يصل مقر النادى خلال ساعات قليلة تمهيداً لإعلان تفاصيل الصفقة.

ومنذ ساعات قليلة نجح مجلس إدارة الإسماعيلى بشكل رسمى فى خطف الأنجولى الهداف “أرى بابل” بتوصية من قبل لجنة التعاقدات، حيث بذل مسئولو النادي جهودا كبيرة لإنجاز هذه الصفقه وضم أحد أبرز نجوم القارة السمراء فى الوقت الراهن.

وأتم مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان ، بشكل رسمى التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

وتابعت لجنة التعاقدات أحمد مصطفى منذ فترة باعتباره احد المواهب الشابة ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى والتى تحتاج لفرصة من أجل التألق وبالفعل رحب اللاعب بالانضمام للدراويش فور بدء عملية التفاوض.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى من خلال تلك الصفقة لزيادة الفاعلية الهجومية ، لاسيما أنه يتمتع بقدرات كبيرة فى صنع وتسجيل الأهداف.

بدأ مصطفى البالغ من العمر 22 ربيعا رحلته ضمن صفوف دجلة لمدة 8 سنوات ، ثم انتقل لنادى بتروجيت لينتقل بعدها لنادى الداخلية تألق فيها بشكل لافت للنظر بعد مشاركته فى 31 مباراة ، ليطلب بعدها فريق “جينت” البلجيكى الحصول على خدماته فى اعقاب متابعته لمدة تزيد عن شهرين نال خلالها أعجابهم بقدراته.

Advertisements

ومن أجل المشاركة فى المباريات وإثقال موهبته، عاد على سبيل الإعارة للدورى المصرى من خلال بوابة فريق سموحة ، قبل أن يخوض تجربة بعدها فى ناديى أبها والعدالة بالدورى السعودى قبل أن يصبح لاعبا بصفوف الدراويش.

كما صرح علاء وحيد المتحدث الإعلامي للإسماعيلي بأن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان قد نجح فى التعاقد بصفة رسمية مع الدولى الجزائرى "رضوان شريفى" خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وقامت لجنة التعاقدات بمفاوضات مكثفة مع ظهير اتحاد العاصمة الجزائرى بعد متابعته بشكل تفصيلى حيث رحب بإرتداء قميص الدراويش ، نظرا لقيمة النادى الكبيرة وجماهيرته العريضة رغم تلقيه أكثر من عرض من أندية منافسه.

اللاعب الجزائرى صاحب الـ 27 عاما خاض 27 مباراة بقميص اتحاد العاصمة الموسم الماضي ونجح في صناعة هدفين ، ويعد النجم الجزائرى احد المشاركين فى حصد فريقه الأسبق على لقب بطولة الدورى المحلى موسم 2018-2019.

كما شارك مع منتخب بلاده للناشئين تحت 23 عاما فى أكثر من 14 مباراة بجانب تسجيله هدف وصنع 3 أهداف حيث العديد من المباريات المؤهلة لأولمبياد البرازيل الماضية فضلا لعب نهائيات كأس الأمم الأفريقية فضلا عن التواجد ضمن صفوف منتخب الجزائر للمحليين.

ويملك الجزائرى خبرة كبيرة حيث خاض 117 مباراة بالدورى الجزائرى سجل خلالهم هدف وصنع أكثر من 8 أهداف بجانب خوض 11 مواجهة بكأس الجزائر وصنع خلالهم هدفين وسجل هدف واحد ، فضلا عن المشاركة بثمانية مباريات بدورى أبطال افريقيا وست مواجهات بكأس الكونفدرالية.

وخلال فترة تألقه ضمن صفوف فريق اتحاد بلعباس الجزائرى ، كان قريبا من الانضمام لصفوف انجيه الفرنسى تحت قيادة المدير الفنى ستيفان مولان إلا أن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي لتدعيم صفوف الفريق بشكل جيد للعودة إلى المنافسة على البطولات المختلفة كسابق عهده.