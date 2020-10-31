تعرف على حكام مباريات اليوم السبت بالدوري المصري

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حكام مباريات السبت بالدوري الممتاز ، واختارت اللجنة لمباراة سموحة ونادي مصر الحكم عبد العزيزالسيد"حكم ساحة"، ووليد حميد"مساعد أول" وأحمد زيدان"مساعد ثان ومحمد الديب"حكم رابع" وخالد الغندور"حكم فيديو" وعمرو رمضان"مساعد حكم فيديو". Advertisements ولمباراة بيراميدز والمقاولون العرب ، اختارت اللجنة الحكم جهاد جريشة"حكم ساحة" ومحمد السيد"مساعد أول" وطارق مصطفى"مساعد ثان ومحمد علي كامل"حكم رابع" ومحمود دسوقي"حكم فيديو" ومحمود وفا"مساعد حكم فيديو". أما مباراة طلائع الجيش والأهلي، أسندتها لجنة الحكام الرئيسية للحكم أمين عمر"حكم ساحة" وأسامة عبد اللطيف "مساعد أول" وتامر سمير"مساعد ثان وعمرو عبد الفتاح"حكم رابع" وعمرو الشناوي"حكم فيديو" ومحمود ناجي"مساعد حكم فيديو".

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