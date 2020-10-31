شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 30 / 10 / 2020 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء على رأسها إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الزمالك والرجاء المغربى، بإقامة المباراة التى ستجمع بين الفريقان فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، على أن يقام نهائى البطولة الأفريقية الذى تأهل له الأهلى إلى يوم 27 من الشهر ذاته على ستاد برج العرب، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية حدثت اليوم الجمعة..

"كاف" يحدد 27 نوفمبر موعدا لنهائى أفريقيا و 4 لمباراة الزمالك والرجاء

أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الزمالك والرجاء المغربى، بإقامة المباراة التى ستجمع الفريقان، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، على أن يقام نهائى البطولة الأفريقية يوم 27 من الشهر ذاته على ستاد برج العرب.

الأهلى يحول 4 ملايين جنيه للسويسرى رينيه فايلر مكافأة الفوز بالدورى

يحول مسئولو النادى الأهلى، خلال الساعات المقبلة، 450 ألف دولار للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للفريق، وهى عبارة مكافآت الفوز ببطولة الدورى، الذى ينتهى غداً بشكل رسمى بنهاية مباراة طلائع الجيش، وحسم الأهلى مسابقة الدورى قبل 7 جولات من نهايته تحت قيادة فايلر وقبل تولى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المسئولية، وذلك للمرة الـ42 فى التاريخ والخامسة على التوالى.

الزمالك يؤهل الونش وعلاء فى الجيم قبل موقعة الرجاء.. فيديو

يخوض محمود حمدى الونش ومحمود علاء مدافعا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيم، فى إطار الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقا، المقرر لها على ستاد القاهرة الدولى ولم يتحدد موعدها حتى الأن، لاسيما وأن "الونش" عاد للصورة وأصبح من الممكن الدفع به فى المباراة رغم إصابته بقطع فى غضروف الركبة وتأجيل قرار الجراحة.

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موسيمانى يستبعد محمد الشناوى وحسين الشحات من قائمة الأهلى أمام الطلائع

أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ السبت، على استاد الأهلى بمدينة السلام، فى ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وجاءت قائمة الأهلي كالتالى: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وأليو بادجى وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجيرالدو ومحمد هانى وشادى رضوان ومحمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخرى.. بينما تم استبعاد محمد الشناوى حارس الفريق من القائمة وحسين الشحات الجناح الأيمن.

اتحاد الكرة والأندية يرفضون دورى المجموعتين فى الممتاز الجديد

رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مقترح إقامة دورى الموسم الجديد 2020 /2021 من مجموعتين بسبب ضيق الوقت الموسم المقبل وانطلاق الدورى فى نهاية شهر نوفمبر أو الأول من ديسمبر المقبل والمطالبة بإنهاء المسابقة قبل منتصف شهر يونيو لمنح الفرصة للمنتخب الاوليمبى الاعداد لاوليمبياد طوكيو 2021.

طلائع الجيش يكشف موقف عمرو جمال من المشاركة فى مباراة الأهلى غداً

أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن مهاجمه عمرو جمال جاهز للمشاركة فى مباراة الأهلى، موضحا أن تعاقده مع الطلائع على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء لمدة موسمين ولا يوجد فيه بند يمنع مشاركته فى المباراة. وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نفتقد عاصم صلاح كابتن الفريق فى مباراة الأهلى بسبب الإيقاف حيث حصل على الإنذار الثالث فى مباراة نادى مصر الأخيرة بالدورى، بينما عمرو جمال موجود ويحق له المشاركة فى المباراة".

أحمد فتحى خارج حسابات الأهلى فى نهائى دورى الأبطال رغم التأجيل

خرج أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي من حسابات ناديه في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، رغم تأجيلها لأجل غير مسمى، عقب صعود الفريق الأحمر بعد تخطيه عقبة الوداد المغربى لينتظر الفائز من الزمالك والرجاء المغربى.