شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: من الصعب مد القيد حتى 27 نوفمبر بعد تأجيل النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مسئولو اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة، أنه من الصعب مد فترة القيد المحلى حتى يوم 27 نوفمبر المقبل بعد تأجيل موعد المباراة النهائية بدورى أبطال افريقيا حتى هذا الموعد ، وأوضحوا مسئولو اتحاد الكرة أنهم ينتظرون قرار الكاف بشأن تعديل مواعيد القيد الافريقى بعد اعلان المواعيد الجديدة للمباريات المتبقية من عمر البطولة فى نسختها الحالية، وفى حالة استمرار هذه المواعيد ستكون الأندية المصرية مضطرة للاحتفاظ بلاعبيها فى الموسم الجديد، أو الإستغناء عن بعض اللاعبين قبل النهائى الافريقى.

وينتظر اتحاد الكرة المصرى، خطاب نظيره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن القيد الأفريقى وقائمة الفريق المتأهلة لنهائى دورى أبطال أفريقيا، خاصة بعدما تم تحديد يوم 27 نوفمبر المقبل موعدًا لإقامة المباراة النهائية بين الأهلى والمتأهل من الزمالك والرجاء المغربى، فى المباراة التى ستقام بينهما يوم 4 نوفمر على ستاد القاهرة الدولى.

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وقال "كاف" في بيان سابق له، إن هناك فترتي قيد للأندية الموسم المقبل، الأولى في الفترة من 21 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر، والفترة الثانية من 5 نوفمبر وحتى 19 من نفس الشهر، ولم يتطرق الكاف إلى تعديل هذه المواعيد بعد تأجيل المباراة النهائية للنسخة الحالية حتى 27 نوفمبر المقبل.

ولم يٌحدد الكاف مصير المواعيد الجديدة للقيد الأفريقى، فى ظل أن المباراة النهائية لدورى الأبطال ستقام يوم 27 نوفمبر، وتم تحديد يوم 11 نوفمبر موعدًا لغلق باب القيد المحلى فى الدورى المصرى، الأمر الذى سيضع الفرق المتأهلة فى مأزق، حيث سيكون الفريق مجبرا على عدم الاستغناء عن أى لاعب مقيد فى قائمته الأفريقية بسبب النهائى الذى سيقام بعد غلق القيد.

وفاز الزمالك على النادى المغربى، بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، في المباراة التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، بالمغرب، ليقترب من التأهل إلى النهائى الأفريقى، الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى.

فيما نجح الزمالك فى الفوز مؤخرا على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد القاهرة، لينجح فى حصد وصافة الدورى الممتاز، هذا الموسم، برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علمًا بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة ويتبقى لبيراميدز لقاء وحيد وحال فوزه على المقاولون فى الجولة الأخيرة وخصم ثلاث نقاط من أبناء ميت عقبة سيواصل الأبيض تواجده فى المركز الثانى وبذلك حسم الأبيض وصافة الدورى، بعدما حسم الأهلى اللقب رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.