شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 30/ 10/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الجمعة، الموافق 30/ 10/ 2020 ثلاث مواجهات فى ختام منافسات مسابقة الدورى المصرى الممتاز لهذا الموسم 2019 - 2020، حيث إلتقى فريق إنبى مع نظيره طنطا، والجونة فى مواجهة حرس الحدود، واصطدم وادى دجلة بوادى دجلة فى الإسكندرية.

الاهلى حسم بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق، ليصبح ترتيب جدول الدورى كالتالى..



جدول ترتيب الدورى المصرى

طنطا يهزم إنبى 2/ 1 فى الجولة الأخيرة بالدورى بالرغم من الهبوط

فاز فريق طنطا بقياة مديره الفنى رضا عبد العال على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى إطارالجولة الأخيرة بالدورى الممتاز ليودع أبناء السيد البدوى دورى الأضواء والشهرة بفوز مستحق بعدما قدم اداء طيب امام الفريق البترولي . جاءات أهداف المباراة عن طريق محمد ناجى جدو الذى أحرزه فى الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول وأضاف جون أفيرى الهدف الثانى فى الشوط الثانى قبل ان يقلل أحمد على الفارق بتسجيل هدف إنبى فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري العام. ويحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 48 نقطة من 34 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى مثلها وخسر 10 مباريات وسجل 34 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدف ، فيما يقبع طنطا بالمركز الأخير بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب34 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 13 وخسر 18 لقاء وسجل لاعبوه 22 هدفاً ودخل مرماه 54 هدفاً.

حقق فريق حرس الحدود الفوز على نظيره الجونة، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى أقيمت على ملعب الجونة، بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدف الجونة محمد نجيب، فى الدقيقة السادسة من زمن المباراة، فيما تعادل أحمد فيلكس للحدود فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وأحرز تونى جوميز هدف الفوز للحدود فى الدقيقة 84 من زمن المباراة.

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وبهذه النتيجة يحتل فريق الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 17 مباراة، فيما سجل لاعبيه 32 هدفًا واستقبل 45 هدفًا. فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 33 نقطة، حيث ضمن الهبوط رسميًا إلى دورى الدرجة الثانية، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 12 لقاء وهُزم فى 15 مباراة، فيما سجل لاعبيه 31 هدفًا واستقبل 41 هدفًا.

فاز فريق المصرى البورسعيدى على نظيره وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف التقدم للمصرى إسلام عطية فى الدقيقة 7، بتسديدة صاروخية من خارج منقطة الجزاء، وفى الدقيقة 35 أحرز أحمد جمعة الهدف الثانى لفريقه، كم إنه الهدف الثانى له خلال الموسم الحالى، بعد استغلال خطأ دفاع غزلان دجلة.

وفى الشوط الثانى، احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح وادى دجلة، بعد العودة لتقنية الـ var، وسددها أحمد سعيد بعيدًا عن مرمى الفريق البورسعيدى، وفى الدقيقة 91 أحرز حسام الريالى لاعب دجلة هدف تقليص الفارق.

بهذا الفوز رفع المصرى رصيده من النقاط لـ 48 نقطة فى المركز السادس، بعد ان خاض 34 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل في 9 وخسر 12 مرة وسجل 36 هدفاً وعليه 35 هدف، فيما يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة من 34 مباراة بعد أن فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 15 وأحرز لاعبوه 32 هدفاً وتلقى مرمى الفريق 43 هدفاً.