شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالعاطي: دجلة رفض انتقالي للزمالك والأهلي لم يفاوضني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالعاطي، لاعب خط وسط فريق نادي وادي دجلة، إن إدارة ناديه رفضت انتقاله لصفوف الزمالك في الموسم الماضي.

وأضاف «عبدالعاطي» خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: «الزمالك كان قريباً من ضمي في الصيف الماضي، بينما لم يفاوضني الأهلي ولم يقدم أي عروض لي».

وتمنى عبدالعاطي أن يوافق مجلس إدارة وادي دجلة على انضمامه للزمالك في الموسم الجديد.

وخسر دجلة مباراته الأخيرة بالدوري المصري الممتاز اليوم الجمعة بهدفين مقابل هدف على يد المصري البورسعيدي.