شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يخوض آخر مران في التتش.. ولاعبو الأهلي يودّعونه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع لاعبو النادي الأهلي والجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة موسيماني، أحمد فتحي، الذي خاض اليوم آخر تدريب له داخل القلعة الحمراء.

وينتظم فتحي في تدريبات بيراميدز، بدايةً من أول نوفمبر المقبل، في حين أن مباراة الغد التي ستجمع الأهلي بطلائع الجيش ستكون هي الأخيرة له بالقميص الأحمر.

وتمنى موسيماني التوفيق لفتحي، مشيدًا بما قدمه من تاريخ مشرف خلال مسيرته مع النادي.

ويتسلم الأهلي، غدًا السبت، درع الدوري الممتاز عقب مباراته أمام طلائع الجيش، حيث ظفر المارد الأحمر باللقب للمرة 42 في تاريخه بالمسابقة.