شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف: حدثت مؤامرة ضدي في الزمالك بسبب محمود الخطيب ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن هناك مؤامرة حدثت ضده داخل نادي الزمالك بعد أن قال في تصريح تليفزيوني إن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، قيمة رياضية كبيرة.

وأضاف، خلال تصريحات تليفزيونية بقناة أون تايم سبورتس: «أساء البعض لي وتجاوزوا في حقي بسبب هذا التصريح الذي أدليت به في قناة الحدث ببرنامج الزمالك اليوم».

وعن الأشخاص الذين قاموا بمؤامرة ضده، قال وليد صلاح عبداللطيف: «لا يستحقون أن أتحدث عنهم أو أذكر أسماءهم».

واستطرد: «هؤلاء الأشخاص من الأسماء الكبيرة، وكانوا يقولون نعم وحاضر أمام رئيس النادي، ثم ينتقدونه في عدم وجوده.. ناس بوشين».

وواصل: «البعض استكثر عليّ أن أتولى منصبًا في قطاع الناشئين، ولست نادمًا على تصريحي بشأن محمود الخطيب، لأنني قلت الحقيقة».

وأنهى تصريحاته: «لو كنت صاحب الكلمة في الزمالك الآن لقررت رحيل جميع من يعملون بالنادي، سواء على المستوى الإداري أو الفني».

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