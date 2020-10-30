شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدعم صفوفه بالتعاقد مع الجزائري رضوان شريفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن علاء وحيد، المتحدث الإعلامي لنادي الإسماعيلي، أن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، نجح في التعاقد بصفة رسمية مع الجزائري رضوان شريفي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قامت لجنة التعاقدات بمفاوضات مكثفة مع ظهير اتحاد العاصمة الجزائري بعد متابعته بشكل تفصيلى، حيث رحب بارتداء قميص الدراويش، نظرا لقيمة النادى الكبيرة وجماهيريته العريضة رغم تلقيه أكثر من عرض من أندية منافسة.

اللاعب الجزائرى صاحب الـ 27 عاما خاض 27 مباراة بقميص اتحاد العاصمة الموسم الماضي ونجح في صناعة هدفين، ويعد النجم الجزائري أحد المشاركين في حصد فريقه لقب بطولة الدوري المحلي موسم 2018-2019.

كما شارك مع منتخب بلاده للناشئين تحت 23 عاما في أكثر من 14 مباراة بجانب تسجيله هدفا وصنع 3 أهداف في المباريات المؤهلة لأوليمبياد البرازيل الماضية، فضلا عن لعب نهائيات كأس الأمم الأفريقية، والتواجد ضمن صفوف منتخب الجزائر للمحليين.

ويملك الجزائري خبرة كبيرة حيث خاض 117 مباراة بالدوري الجزائري سجل خلالها هدفًا وصنع أكثر من 8 أهداف، بجانب خوض 11 مواجهة بكأس الجزائر وصنع خلالها هدفين وسجل هدفا واحدا، فضلا عن المشاركة بثماني مباريات بدورى أبطال أفريقيا وست مواجهات بكأس الكونفيدرالية.

وخلال فترة تألقه ضمن صفوف فريق اتحاد بلعباس الجزائرى، كان قريبا من الانضمام لصفوف أنجيه الفرنسى تحت قيادة المدير الفنى ستيفان مولان، إلا أن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

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ويسعى مسؤولو الإسماعيلي لتدعيم صفوف الفريق بشكل جيد للعودة إلى المنافسة على البطولات المختلفة كسابق عهده.