شكرا لقرائتكم خبر عن المصري ينهي مشواره في الدوري بالفوز على وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى فريق المصري البورسعيدي مشواره بالدوري الممتاز بالفوز على نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة الختامية للمسابقة موسم 2019-2020، والتي احتضنها ملعب برج العرب بالإسكندرية. سجل للمصري إسلام عطية وأحمد جمعة في الدقيقتين 7 و35، واستطاع دجلة تسجيل هدف تضييق الفارق عند طريق حسام الريالي مع صافرة النهاية. الفوز حسم للمصري المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 48 نقطة، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,209

تعافي 99,273

وفيات 6,247

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