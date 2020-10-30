شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد مع جناح جنت البلجيكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن علاء وحيد، المتحدث الإعلامي للنادي الإسماعيلي، بأن مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، أتم بشكل رسمى التعاقد مع أحمد مصطفى، الجناح الأيمن وصانع الألعاب، خلال الميركاتو الحالى، وذلك بعد إشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تابعت لجنة التعاقدات أحمد مصطفى منذ فترة باعتباره أحد المواهب الشابة ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى والتى تحتاج لفرصة من أجل التألق وبالفعل رحب اللاعب بالانضمام للدراويش فور بدء عملية التفاوض.

ويتطلع مسؤولو الإسماعيلى من خلال تلك الصفقة لزيادة الفاعلية الهجومية، لاسيما أنه يتمتع بقدرات كبيرة في صنع وتسجيل الأهداف.

بدأ مصطفى، البالغ من العمر 22 ربيعًا، رحلته ضمن صفوف وادي دجلة لمدة 8 سنوات، ثم انتقل لنادى بتروجيت، لينتقل بعدها لنادى الداخلية، تألق فيه بشكل لافت للنظر بعد مشاركته في 31 مباراة، ليطلب بعدها فريق جنت البلجيكى الحصول على خدماته في أعقاب متابعته لمدة تزيد على شهرين نال خلالها إعجابهم بقدراته.

ومن أجل المشاركة في المباريات وصقل موهبته، عاد على سبيل الإعارة للدوري المصري من خلال بوابة فريق سموحة، قبل أن يخوض تجربة بعدها في ناديي أبها والعدالة بالدوري السعودي إلى أن أصبح لاعبًا بصفوف الدراويش.

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