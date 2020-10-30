شكرا لقرائتكم أرقام من مواجهات الأهلى والاتحاد قبل موقعة "ديربي جدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد الجولة الثالثة من منافسات الموسم الحالى 2020 – 2021، من الدوري السعودى للمحترفين، مواجهة كلاسيكية منتظرة، بين الاتحاد والأهلى، فى ديربى جدة، المقرر لها فى السابعة إلا عشر دقائق، من مساء غدا السبت، على ملعب "الجوهرة المشعة".

وتعد مواجهة الغد، بين الاتحاد والأهلى، رقم 25 على مستوى الدورى السعودي للمحترفين، الذى انطلق بداية من موسم 2008 – 2009.

وشهدت المواجهات الـ 24 الماضية، تفوق لفريق الأهلى، من خلال فوزه فى 11 مباراة، مقابل 6 انتصارات لفريق الاتحاد، بينما حسم التعادل 7 مواجهات بين الفريقين.

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ومن المتوقع أن تشهد المباراة، مشاركة النجم المصرى أحمد حجازى، المنضم حديثا لفريق اتحاد جدة، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وكان الأهلى، قد نجح فى تحقيق فوزا صعبا، على فريق الوحدة، فى الجولة الماضية، بنتيجة 1 – 0، وخطف الاتحاد، تعادلا قاتلا من مضيفه فريق الفتح، بنتيجة 2 – 2.

ويحتل الأهلى، المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، برصيد 6 نقاط، بينما الاتحاد، فى المركز الثانى عشر، بنقطة واحدة.