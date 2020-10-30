شكرا لقرائتكم مارادونا: ميسي لم يحصل على المعاملة التي يستحقها في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

اعتبر الأرجنتيني دييجو مارادونا أن برشلونة "ليس ناديا سهلا" وأن مواطنه ليونيل ميسي "لم يلق المعاملة التي يستحقها" في البلوجرانا برفض النادي رحيل اللاعب رغم "كل ما أعطاه إياهم".

وقال مارادونا "كنت أعلم أن الأمر سينتهي بشكل سيء وفكرت في أن ميسي سيرحل. حدث الأمر معي أيضا. برشلونة ليس ناديا سهلا وقد أمضى معهم أعواما طويلة ولم يحصل على المعاملة التي يستحقها"، في تصريحات أوردتها صحيفة (كلارين).

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وأضاف "منحهم كل شيء، أوصلهم إلى أعلى درجات المجد وأراد أن يرحل يوما لتغيير الأجواء لكنهم رفضوا. الواقع أنه من الصعب الرحيل، هناك عقد، وناد كبير للغاية، يحبك الناس. لم أفعل ذلك في نابولي".

كما تمنى بطل مونديال المكسيك 1986 مع منتخب الأرجنتين، والذي يحتفل الجمعة بعيد مولده الـ60، انتهاء جائحة كورونا "في أقرب وقت ممكن" وأن "تتمكن الأرجنتين من المضي قدما" تحت قيادة الرئيس ألبرتو فرنانديز.