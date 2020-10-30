شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يضم 20 لاعبا لمواجهة نادى مصر الأخيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على الدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم لمباراة اف سى مصر فى الأسبوع الـ34 والأخير من عمر الدورى المصرى والمقرر لها غدا السبت وتحديدا فى الثالثة عصرا على استاد الاسكندرية، وضمت قائمة الفريق 20 لاعبا هم الهانى سليمان و عمر صلاح و رجب نبيل و السيد فريد و محمد الترهونى و محمود عزت و شريف رضا و محمد كوفى و أحمد أبو الفتوح و أحمد حمص و محمود حليمو و أحمد جمال ومحمد نادى و محمد طلعت واسلام جمال و فوزى الحناوى و حسام حسن و صلاح محسن و ناصر ماهر و ديريك نسنيامبى.

وحرص فرج عامر رئيس نادى سموحة على حضور التدريب الأخير للفريق، وقام باهداء عدد من الدروع للاعبين الذين تنتهى إعارتهم بنهاية مباراة الغد ومنهم ناصر ماهر وصلاح محسن وفوزى الحناوى و أحمد أبو الفتوح.

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