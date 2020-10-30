شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ"الخليج 365"..الاسماعيلى يعلن التعاقد مع أحمد مصطفى جناح العدالة السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أتم مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان ، بشكل رسمى التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.وتابعت لجنة التعاقدات أحمد مصطفى منذ فترة باعتباره أحد المواهب الشابة ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى والتى تحتاج لفرصة من أجل التألق وبالفعل رحب اللاعب بالانضمام للدراويش فور بدء عملية التفاوض.

ويتطلع مسئولو الإسماعيلى من خلال تلك الصفقة لزيادة الفاعلية الهجومية ، لاسيما أنه يتمتع بقدرات كبيرة فى صنع وتسجيل الأهداف.

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بدأ مصطفى البالغ من العمر 22 ربيعا رحلته ضمن صفوف دجلة لمدة 8 سنوات ، ثم انتقل لنادى بتروجيت لينتقل بعدها لنادى الداخلية تألق فيها بشكل لافت للنظر بعد مشاركته فى 31 مباراة ، ليطلب بعدها فريق “جينت” البلجيكى الحصول على خدماته فى اعقاب متابعته لمدة تزيد عن شهرين نال خلالها أعجابهم بقدراته.

ومن أجل المشاركة فى المباريات وإثقال موهبته، عاد على سبيل الإعارة للدورى المصرى من خلال بوابة فريق سموحة ، قبل أن يخوض تجربة بعدها فى ناديى أبها والعدالة بالدورى السعودى قبل أن يصبح لاعبا بصفوف الدراويش.

وكان ”الخليج 365” قد أشار فى 22 أكتوبر الماضى لنجاح مسئولو الأسماعيلى، فى التعاقد مع أحمد مصطفي لاعب العدالة السعودى الذى سبق له تمثيل منتخب الشباب، وتألق فى صفوف بتروجت، لينتقل لصفوف جينت البلجيكى في صيف 2018 مقابل 500 ألف دولار، بالإضافة إلى 15% عائد إلى بتروجيت عند بيع اللاعب إلى أي نادٍ آخر بعقد يمتد حتى 2021، ولكن غاب عن المشاركة ليقررالنادى البلجيكى إعارته .