شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 30 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 30 / 10 / 2020 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، داخل نادى الزمالك والتى جاء على رأسها إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الزمالك والرجاء المغربى، بإقامة المباراة التى ستجمع بين الفريقان فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، على أن يقام نهائى البطولة الأفريقية الذى تأهل له الأهلى إلى يوم 27 من الشهر ذاته على ستاد برج العرب، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز أخبار الزمالك اليوم الجمعة..

"كاف" يحدد 27 نوفمبر موعدا لنهائى أفريقيا و 4 لمباراة الزمالك والرجاء

أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الزمالك والرجاء المغربى، بإقامة المباراة التى ستجمع الفريقان، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، على أن يقام نهائى البطولة الأفريقية يوم 27 من الشهر ذاته على ستاد برج العرب.

الزمالك يؤهل الونش وعلاء فى الجيم قبل موقعة الرجاء.. فيديو

يخوض محمود حمدى الونش ومحمود علاء مدافعا الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيم، فى إطار الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقا، المقرر لها على ستاد القاهرة الدولى ولم يتحدد موعدها حتى الأن، لاسيما وأن "الونش" عاد للصورة وأصبح من الممكن الدفع به فى المباراة رغم إصابته بقطع فى غضروف الركبة وتأجيل قرار الجراحة.

وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة طمأنينة لجمهور الزمالك.. فيديو

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قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن نادى الزمالك موجود وإدارته موجودة وجماهير النادى لا تقلق مطلقا، مشيرا إلى أن الإدارة الفنية للزمالك واللجنة الأولمبية أصدرت بيانا وأكدت خلاله أن نادى الزمالك كما هو، وهناك شهر من حق النادى خلاله تقديم طعن أو استئناف.

منافس الزمالك.. حالة كورونا جديدة فى الرجاء وتسجيل حالتى شفاء

أعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربي، أن نتائج المسحة الطبية الـ 22 للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كشفت عن وجود حالة إيجابية جديدة فى صفوف الجهاز الطبى للفريق، وكشف الفريق الأخضر فى بيان له أنه توصل بنتائج المسحة الطبية الثانية والعشرين لاختبارات كوفيد-19 التى خضعت لها صباح يومه الجمعة عناصر الفريق الأول، وأكد أنها أظهرت وجود حالة إيجابية، تم تسجيلها فى صفوف الجهاز الطبي، وسيخضع للبروتوكول الصحى المعمول به، وأظهرت كذلك النتائج تسجيل حالتى شفاء جديدتين فى صفوف اللاعبين.

الزمالك يكشف الموقف النهائى لمواجهة الرجاء المغربى بعد التأجيل

كشف مسئولو الزمالك إنه حتى اللحظة الجارية لم يتم إخطار النادى بشكل رسمى من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بالموعد النهائى لمباراة الرجاء المغربي، التى ستجمع الفريقان، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، مؤكدين إنهم ينتظرون فى الساعات المقبلة، وصول خطابا رسميا من الكاف بشأن الموعد النهائى للمباراة بعد إعلان الاتحاد الإفريقى عن تأجيلها لأجل غير مسمى حيث تدور مناقشات حول موعدها.

ننشر خطاب كاف للزمالك بشأن تفاصيل مباراة الرجاء والنهائى الافريقى

حصل ”الخليج 365”، على نسخة من الخطاب الذى تلقاه نادى الزمالك من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بشأن إقامة مباراة الفريق مع الرجاء التى ستجمع الفريقان، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، على أن يقام نهائى البطولة الأفريقية يوم 27 من الشهر ذاته على ستاد برج العرب وذلك فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وجاء الخطاب موقعا من السكرتير العام للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".