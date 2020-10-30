الرجاء المغربى يصل إلى القاهرة الإثنين المقبل استعدادا لمواجهة الزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر وصول الرجاء المغربى، إلى القاهرة، يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى المباراة التي ستجمع الفريقان، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، على أن يقام نهائى البطولة الأفريقية يوم 27 من الشهر ذاته على ستاد برج العرب.

وفاز الزمالك على النادى المغربى، بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، في المباراة التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، بالمغرب، ليقترب من التأهل إلى النهائى الأفريقى، الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى.

فيما نجح الزمالك فى الفوز مؤخرا على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد القاهرة، لينجح فى حصد وصافة الدورى الممتاز، هذا الموسم، برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علمًا بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة ويتبقى لبيراميدز لقاء وحيد وحال فوزه على المقاولون فى الجولة الأخيرة وخصم ثلاث نقاط من أبناء ميت عقبة سيواصل الأبيض تواجده فى المركز الثانى وبذلك حسم الأبيض وصافة الدورى، بعدما حسم الأهلى اللقب رسميًا للمرة 42 فى تاريخه والخامسة على التوالى.