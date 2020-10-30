شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم دجلة بثنائية ويُنهى الدورى فى المركز السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق المصرى البورسعيدى على نظيره وادى دجلة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة دخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من الجونة بهدفين دون رد في نفس الجولة.

أحرز هدف التقدم للمصرى إسلام عطية فى الدقيقة 7، بتسديدة صاروخية من خارج منقطة الجزاء، وفى الدقيقة 35 أحرز أحمد جمعة الهدف الثانى لفريقه، كم إنه الهدف الثانى له خلال الموسم الحالى، بعد استغلال خطأ دفاع غزلان دجلة.

وفى الشوط الثانى، احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح وادى دجلة، بعد العودة لتقنية الـ var، وسددها أحمد سعيد بعيدًا عن مرمى الفريق البورسعيدى، وفى الدقيقة 91 أحرز حسام الريالى لاعب دجلة هدف تقليص الفارق.

Advertisements

بهذا الفوز رفع المصرى رصيده من النقاط لـ 48 نقطة فى المركز السادس، بعد ان خاض 34 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل في 9 وخسر 12 مرة وسجل 36 هدفاً وعليه 35 هدف، فيما يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة من 34 مباراة بعد أن فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 15 وأحرز لاعبوه 32 هدفاً وتلقى مرمى الفريق 43 هدفاً.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق. وجاء تشكيل وادى دجلة بمزيج من العديد من عناصر الشباب مع بعض عناصر الخبرة، كما خلى التشكيل من اللاعبين الأجانب نظرًا لعودتهم إلى بلادهم لقضاء فترة الأجازة قبل العودة للاستعداد للموسم الجديد، وجاء تشكيل دجلة كالتالى.. حسين ذكرى، عبد الله محمود، أحمد سعيد، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، إبراهيم عايش، عبد الرحمن رشدان، أحمد شريف، نادر هشام.

وجاء تشكيل المصرى كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد مسعود. خط الدفاع: حسن علي - عمرو موسى - أحمد شوشة - كريم العراقي. خط الوسط: إيزي إيميكا - فريد شوقي - عمر كمال. خط الهجوم: إسلام عطية - أحمد جمعة - عبدالناصر دي ماريا.