شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 30 / 10 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 30 / 10 / 2020 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، داخل النادى الأهلى، والتى جاء على رأسها إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الزمالك والرجاء المغربى، بإقامة المباراة التى ستجمع بين الفريقان فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، على أن يقام نهائى البطولة الأفريقية الذى تأهل له الأهلى إلى يوم 27 من الشهر ذاته على ستاد برج العرب، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز أخبار الأهلى اليوم الجمعة..

"كاف" يحدد 27 نوفمبر موعدا لنهائى أفريقيا و 4 لمباراة الزمالك والرجاء

أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الزمالك والرجاء المغربى، بإقامة المباراة التى ستجمع الفريقان، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، على أن يقام نهائى البطولة الأفريقية بين الأهلى والفائز من مباراة الزمالك والرجاء، يوم 27 من الشهر ذاته على ستاد برج العرب.

الأهلى يحول 4 ملايين جنيه للسويسرى رينيه فايلر مكافأة الفوز بالدورى

يحول مسئولو النادى الأهلى، خلال الساعات المقبلة، 450 ألف دولار للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للفريق، وهى عبارة مكافآت الفوز ببطولة الدورى، الذى ينتهى غداً بشكل رسمى بنهاية مباراة طلائع الجيش، وحسم الأهلى مسابقة الدورى قبل 7 جولات من نهايته تحت قيادة فايلر وقبل تولى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المسئولية، وذلك للمرة الـ42 فى التاريخ والخامسة على التوالى.

طلائع الجيش يكشف موقف عمرو جمال من المشاركة فى مباراة الأهلى غداً

أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن مهاجمه عمرو جمال جاهز للمشاركة فى مباراة الأهلى، موضحا أن تعاقده مع الطلائع على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء لمدة موسمين ولا يوجد فيه بند يمنع مشاركته فى المباراة. وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نفتقد عاصم صلاح كابتن الفريق فى مباراة الأهلى بسبب الإيقاف حيث حصل على الإنذار الثالث فى مباراة نادى مصر الأخيرة بالدورى، بينما عمرو جمال موجود ويحق له المشاركة فى المباراة".

أحمد فتحى خارج حسابات الأهلى فى نهائى دورى الأبطال رغم التأجيل

Advertisements

خرج أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى من حسابات ناديه فى مباراة نهائى بطولة دورى أبطال افريقيا، رغم تأجيلها لأجل غير مسمى، عقب صعود الفريق الأحمر بعد تخطيه عقبة الوداد المغربى لينتظر الفائز من الزمالك والرجاء المغربى.

موسيمانى يستبعد محمد الشناوى وحسين الشحات من قائمة الأهلى أمام الطلائع

أعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء غدٍ السبت، على استاد الأهلى بمدينة السلام، فى ختام منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وجاءت قائمة الأهلى كالتالى: على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد طارق وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وأليو بادجى وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجيرالدو ومحمد هانى وشادى رضوان ومحمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخرى.. بينما تم استبعاد محمد الشناوى حارس الفريق من القائمة وحسين الشحات الجناح الأيمن.

الأهلى يُناقش عرض سموحة لاستعارة ريان وعمار حمدى مطلوب فى الاتحاد

يُناقش مسئولو النادى الأهلى عرض نادى سموحة لاستعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار للجونة هذا الموسم، بداية من الموسم الجديد، وذلك بعدما أبدى أحمد سامى المدير الفنى للفريق السكندرى اعجابه باللاعب، مؤكداً أنه سيمثل إضافة للفريق حال انضمامه فى الوقت الذى تلقى مهاجم الأهلى والمنتخب الأوليمبى أكثر من عرض مؤخرا أبرزها من الجونة الذى يرغب فى تجديد استعارته.

الأهلى يقرر عودة صلاح محسن ومحمد شريف فى الموسم الجديد

استقر مسئولو النادى الأهلى على عودة الثنائى صلاح محسن ومحمد شريف للفريق الأحمر بعد انتهاء فترة إعارتهما لسموحة وإنبى، لتدعيم هجوم الفريق فى الموسم الجديد، وجاءت عودة صلاح محسن لتدعيم مركز المهاجم الصريح، فيما ستكون عودة شريف لتدعيم مركز الجناح بعد المباحثات التى دارات بين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ولجنة التخطيط خلال الأيام الماضية.

طاهر محمد يسجل اللحظات الأخيرة مع المقاولون بـتورتة ودش ومغطس ثلج

دوّن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، اللحظات الأخيرة داخل معسكر الفريق بقلعة الجبل الأخضر قبل الانتقال إلى الأهلى، حيث حرص لاعبو الفريق على الاحتفال بزميلهم قبل خوض أخر مباراة مع الفريق بالموسم والتى تجمع المقاولون وبيراميدز غداً السبت ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدورى العام، وأحضر لاعبو المقاولون تورتة وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع طاهر.