حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 30 / 10 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 30 / 10 / 2020 العديد من الأحداث والأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء على رأسها إخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، الزمالك والرجاء المغربى، بإقامة المباراة التى ستجمع بين الفريقان فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، على أن يقام نهائى البطولة الأفريقية الذى تأهل له الأهلى إلى يوم 27 من الشهر ذاته على ستاد برج العرب، ويستعرض ”الخليج 365” حصاد الرياضية المصرية اليوم الجمعة.. - "كاف" يحدد 27 نوفمبر موعدا لنهائى أفريقيا و 4 لمباراة الزمالك والرجاء - الأهلى يحول 4 ملايين جنيه للسويسرى رينيه فايلر مكافأة الفوز بالدورى - اتحاد الكرة والأندية يرفضون دورى المجموعتين فى الممتاز الجديد طلائع الجيش يكشف موقف عمرو جمال من المشاركة فى مباراة الأهلى غداً Advertisements أحمد فتحى خارج حسابات الأهلى فى نهائى دورى الأبطال رغم التأجيل - الأهلى يُناقش عرض سموحة لاستعارة ريان وعمار حمدى مطلوب فى الاتحاد - الزمالك يؤهل الونش وعلاء فى الجيم قبل موقعة الرجاء.. فيديو - موسيمانى يستبعد محمد الشناوى وحسين الشحات من قائمة الأهلى أمام الطلائع

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