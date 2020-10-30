شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة طلائع الجيش لمواجهة الاهلى بمباراة التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إختتم اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى ، استعداداته لمواجهة الاهلى المقرر لها الثامنة مساء غداً السبت بالجولة الرابعة والثلاثين والاخيرة لمسابقة الدوري العام، وخاض الطلائع مرانه الأخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ثم أعلن عبد الحميد بسيونى قائمة فريقه التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وضمت القائمة كل من :"محمد بسام ومصطفى محمود وخالد سطوحى وأحمد سامى ومحمود عاطف وعمرو السيسى ومحمد اشرف روقة ومهند لاشين وعبد الرحمن زولا ومحمد ناصف وكريم ممدوح وأحمد سمير وعمرو جمال وناصر منسى وأحمد داوودا وأحمد كابوريا وأبو بكر ديارا وكيفين موهيرى ومحمد شحاته ومحمود سامى"

تعد مباراة طلائع الجيش والأهلى المباراة الأخيرة لستة نجوم من طلائع الجيش تنتهى إعارتهم بنهاية الدورى، وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته بنهاية مباراة نادى مصر بالجولة 33 للمسابقة، حيث لا يحق له المشاركة فى لقاء الأهلى.

وأكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن فريقه سوف يواجه الأهلى بحثاً عن النقاط الثلاث من أجل إنهاء المسابقة بالمركز الثامن، موضحاً أن بطل الدورى لا يضم بدلاء فكل لاعبيه نجوم، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "فى ناس بتقول الأهلى هيلاعبنا بالبدلاء والناشئين، هو صالح جمعة وكهربا ووليد سليمان وبادجى بدلاء؟!، الأهلى بطل الدورى لا يضم لاعبين بدلاء كلهم نجوم".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش، "أبارك لفريق الأهلى على التأهل للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقي، فقد أثبت حضوراً قوياً وقدم مباراة كبيرة وأتمنى أن يلحقه الزمالك، نشاهد نهائى قارى مصرى لأول مرة فى التاريخ".

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وتابع عبد الحميد بسيونى، "حق مشروع للطلائع الفوز على الأهلى واستغلال تركيز لاعبيه فى النهائى الأفريقى ولكن أرفض نغمة أن الأحمر سيخوض المباراة بالبدلاء، فليس هناك لاعب أساسى وآخر بديل فى الأهلى ".

وأضاف بسيونى، "الفوز على الأهلى يدفع بالطلائع للمركز الثامن، وهى خطتنا، لاسيما بعد انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر والإطاحة بمنافس عنيد مثل بيراميدز".

وقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الشكر لمجلس إدارة نادى طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلى، ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز وموافقتهم على إقامتها على ملعب استاد السلام للمشاركة فى الاحتفالية التى تنظمها الشركة الراعية للنادى الأهلى، بمناسبة فوزه بمسابقة الدورى هذا الموسم.

وحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.

وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعد أن حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح ، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.

وضمن طلائع الجيش بقاءه في الدوري المصري الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الجولة قبل الاخيرة للمسابقة .