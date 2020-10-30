الإسماعيلي يحسم 3 صفقات رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الإسماعيلي، اليوم الجمعة، التعاقد بصورة رسمية مع جناح فريق جينت البلجيكي أحمد مصطفى والظهير الجزائري رضوان شريفي ليكون "الدراويش" دعّم صفوفه بثلاث صفقات رسميًا.

وأفاد الموقع الرسمي للإسماعيلي، أن النادي الأصفر حصل على خدمات أحمد مصطفى الجناح الأيمن لفريق جينت في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده رفقة الفريق البلجيكي.

ويمتلك صاحب الـ22 عامًا مسيرة محلية من خلال اللعب في صفوف وادي دجلة ثم بتروجيت وأخيرًا مع الداخلية قبل الرحيل لبلجيكا.

لاعب الإسماعيلي الجديد خاض تجربة في الدوري السعودي مع فريقي أبها والعدالة قبل أن يعود من جديد للدوري المصري من خلال بوابة الإسماعيلي.

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في المقابل، دعّم الإسماعيلي مركز الظهير الأيسر من خلال التعاقد مع اللاعب الجزائري رضوان شريفي بعد نهاية عقده مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وأشار الموقع الرسمي للإسماعيلي، إلى أن لجنة التعاقدات قامت بمفاوضات مكثفة مع ظهير اتحاد العاصمة الجزائرى بعد متابعته بشكل تفصيلى حيث رحّب بإرتداء قميص الدراويش.

اللاعب الجزائرى صاحب الـ27 عامًا خاض 27 مباراة بقميص اتحاد العاصمة الموسم الماضي ونجح في صناعة هدفين، ويٌعد النجم الجزائرى أحد المشاركين فى حصد فريقه السابق على لقب بطولة الدورى المحلى موسم 2018-2019.

وحسم الإسماعيلي ثلاث صفقات بصورة رسمية حيث كانت البداية بضم آري بابل جناح منتخب أنجولا أمس الخميس، ثم التعاقد مع أحمد مصطفى من جينت ورضوان شريفي من اتحاد العاصمة.