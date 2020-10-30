المصري يستغل سقوط إنبي وينهي الدوري سادسًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على حساب وادي دجلة بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الأسبوع الـ34 من مسابقة دوري we المصري.

وتقدم المصري مبكرًا في الدقيقة السابعة عن طريق إسلام عطية، ثم عزز أحمد جمعة النتيجة لصالح الفريق البورسعيدي في الدقيقة 35.

واستطاع لاعب فريق وادي دجلة حسام أيمن الريالي تقليص النتيجة في الدقيقة 91 لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1).

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وشهدت المباراة إهدار أحمد سعيد محمد لاعب فريق وادي دجلة ضربة جزاء في الدقيقة 59.

واستغل فريق المصري سقوط إنبي لينهي الموسم في الترتيب السادس برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن الفريق البترولي والذي خسر بنتيجة (2-1) أمام طنطا.

في المقابل، توقف رصيد وادي دجلة عند 35 نقطة ليتلقى الهزيمة 15 في موسم (2019 - 2020).