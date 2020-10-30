أول قرار من الرجاء بشأن مباراة الزمالك بعد قرار كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أخطر نادي الرجاء البيضاوي المغربي، مسئولي نادي الزمالك، بموعد وصول الفريق إلى القاهرة من أجل خوض لقاء الإياب في إطار منافسات إياب نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل يلا كورة، أن نادي الرجاء أخطر مسئولي الزمالك بوصول الفريق مساء الإثنين المقبل عبر طائرة خاصة لخوض لقاء الإياب المقرر له يوم الأربعاء المقبل على ملعب "استاد القاهرة".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أعلن الجمعة، إقامة الإياب في الرابع من نوفمبر المقبل على ملعب "استاد القاهرة" بعد أن كان من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الماضي.

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وشهدت الفترة الماضية أزمة داخل الفريق المغربي نتيجة إصابة (14 لاعبًا) بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتقرر السلطات المغربية منع الفريق من المغادرة للقاهرة.

"كاف" بدوره قرر تأجيل المباراة إلى الأول من نوفمبر ثم إلى الرابع من نفس الشهر لإقامة مباراة الإياب، في المقابل قرر الاتحاد الأفريقي أيضًا تعديل موعد النهائي ليقام في 27 من الشهر الجاري بدلاً من السادس من نوفمبر.

وكان الزمالك حسم لقاء الذهاب لصالحه بالفوز بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء.

جدير بالذكر أن الأهلي حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.