وائل جمعة: رمضان صبحي "طعن" الأهلي.. لاعب الكرة له عمر افتراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، بعلاقته بزميله محمد أبو تريكة سواء في الملاعب أو في تحليل المباريات على مدار الـ 20 عاماً الماضية.

وقال جمعة، في حواره مع الإعلامي محمد سعدون الكواري:"محمد أخ أصغر بالنسبة لي وعشرة عمر كبيرة منذ 20 سنة فجلسنا مع بعض في الغرف في المعسكرات أكثر من جلوسنا مع أولادنا في بيوتنا فهو من الشخصيات الجميلة التي أحبها على المستوى الشخصي".

وخلال الحوار وجه محمد سعدون الكواري عدة أسئلة لوائل جمعة جاءت كالتالي:

*من الأفضل بينكما في التحليل؟

يرد جمعة ضاحكاً: "نحن الاثنين ليس لدينا فكرة"، قبل أن يضيف:"نجتهد في عملنا، وطبيعي أن نتحدث في الكرة حتى ولو هناك بعض الانتقادات من قبل الجمهور فكنا لاعبين كرة ولدينا فكرة عن الكرة وأرى أننا نعمل بشكل جيد وكل واحد منا يجتهد في المباراة التي يحللها والحمدلله نسير بصورة جيدة".

*ماذا عن أرائه؟

"كل واحد له رأيه ومسؤول عنه، محمد في بعض القضايا له رأي مخالف عني وهو حر في التعبير عن الرأي الذي يتبناه، صراحته ووضوحه يتسببا له في مشكلة وهي نقطة آخذها عليه، هناك بعض القضايا التي لايجب أن تتدخل فيها ولو قلت رأيك بالصراحة التي أنت مُعتاد عليها ستتعرض لمشاكل ولكن هو حر وهذا رأيه وهو شخص لا يؤذي أحداً وملتزم وأمين لكن لابد أن تكون دبلوماسي في بعض الأشياء".

*رأيك في التغييرات بالنادي الأهلي؟

- لو كنت موجوداً في الأهلي لن أسمح ببعض التغييرات في النادي الأهلي وسيكون لي رأياً بها، في بعض الأحيان هناك ظروف تفرض على الإدار الموجودة بعض القرارات والتوازن ولكن الظروف العامة مختلفة عما كنا متواجدين فهناك رؤية مختلفة بعض الشيء ويحكمها موضوع التوازن وهنا أتحدث عن الإدارة في الأهلي بشكل عام.

- القرارات التي تتخذ حالياً تؤثر على الناحية الفنية في الفريق، والوسط الرياضي في مصر به بعض الأشياء السيئة التي لابد أن تختفي، هناك ناس تزيد التعصب فالوسط الرياضي سيء ولم يكن موجوداً في أيامي، الأمور أصعب على الإدارة في الاهلي بسبب بعض الأشخاص في الساحة الرياضية.

- ما رأيته الموسم الحالي والماضي في الانتقالات كان صعباً لأنه جاء من اسماء محسوبة أنهم أولاد النادي ولهم تاريخاً في النادي وجمهور الأهلي يعتبرهم رموزاً وأساطير، أولاً النادي الأهلي لم تر منه اللاعبين يوم سيء، النادي تعامل معهم كأفضل مايكون الأهلي عرض عليهم ما لم يعرض على أناس أفضل منهم أتكلم بصفة عامة على الانتقالات؛ خاصة 4 أو 5 لاعبين في الموسم الحالي والماضي ومن قبلهم عبدالله السعيد

- الأهلي لا يُجبرك أن تجلس في النادي بدون مقابل بل ستحصل على مقابل أقل من المكان الثاني بشيء بسيط وهذا "يتعوض في حب الجمهور، جماهيرتك كلاعب وغيرها".

- لابد أن يكون هناك احترام للمكان الذي احتواك لسنين طويلة وساعدك على أن تكبر ويكون لك اسماً وتكون أسطورة من أساطير النادي وهو ينطبق على كل اللاعبين لأني أعلم تفاصيل التعاقدات وكل مايحيط بكل الحالة نفسها وأرى أن النادي لم يقصر معهم بل خدعوا النادي في أكثر من موقف وتشابهوا جميعاً في نقطة الخداع وهذا ما ضايقني منهم النادي متفق معاك وأنت تطعن النادي في ظهره باتفاقك مع نادي آخر والنادي لا يستحق منك كذلك.

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*هل تشهد هذه الفترة تفوّق للزمالك على الأهلي؟

- "طول عمر الزمالك لديه لاعبين مميزين لكن المشكلة في العقلية والاستمرار، بطولة الأهلي الفوز باللقب بطولات الزمالك هي الفوز على الأهلي وهي نقطة ظهرت في المباراة الأخيرة في احتفالاتهم عقب الفوز أمام الأهلي والتعادل بعدها فاستمرارية الزمالك هذه هي المشكلة".

- الدربي بالنسبة للأهلي مباراة مهمة ولا تقبل القسمة على اثنين والفوز بها مطلب للأهلي ولكن الزمالك استفاد من الأخطاء التي ارتكبها الأهلي والتفوق الدائم للزمالك ليس موجوداً أمام الأهلي.

كيف رأيت تحول موقف الجماهير تجاه رمضان صبحي؟

- النادي الأهلي هو من عملك وأنت تربيت في النادي منذ عمر 8 سنوات والنادي ساعدك ولما أردت تحترف احترفت من النادي الأهلي مع أنك لم تقدم له الكثير واحترفت وأديت فترة سيئة فقرر اعادتك النادي الأهلي وأعادك للمنتخب "لمعت نفسك" ثم تطعن النادي الأهلي وتتفق مع نادي آخر مع أنك متفق مع الأهلي منذ 4 أو 5 أشهر على الاستمرار.

الأهلي يتعامل معك من منطق أنك ابنه فعرض عليك المال وأنت الآن 23 سنة وليس 36 أو 37 سنة، الأهلي عرض عليه التجديد برقم خرافي 3 مليون و600 ألف إسترليني وهو رقم لم يدفع من قبل في لاعب وتتفق معه في النهاية ينتقل لمفريق في مصر وليس في الخارج ويذهب لفريق منافس هذه طعنة.

* ماذا عن حسام عاشور؟

لاعب الكرة له عمر افتراضي ولابد أن تفهم الجماهير الأمر، حسام كان لابد أن يراجع نفسه؛ فآخر 3 أو 4 سنوات كانت دون مشاركة فعلية والمدرب رأى أن عاشور يضع الضغط عليه فطلب تكريمًا له ألا يكون متواجداً معه وهو حقه ولكنك ساهمت في إظهار الأهلي بصورة الضعيف.

أنت عمرك كله في النادي الأهلي القائد التاريخي للأهلي :"الموضوع فيه خداع من قبل عاشور لإدارة الأهلي وإظهارهم كأنهم ضعاف الإدارة لا تفرق معي قدر صورة النادي الأهلي لا تظهره أبداً بالضعيف".

*ماذا عن عبدالله السعيد؟

"عامل الخداع كان موجوداً في كل الحالات، عبدالله جائتني معلومة أن كابتن سيد عبدالحفيظ قال له (شوف مصلحتك) لو هذا حقيقي عبدالله تفاوض مع الزمالك وكانت النقطة هذه العذر لعبدالله ولكن لست متأكد من هذه النقطة".

وكيف ترى رحيل الحضري عن الأهلي؟

- من أسوأ قرارات الحضري في حياته لأنه أسطورة الكرة المصرية والأفريقية في حراسة المرمى، الأهلي في النهاية لا يقصر مع اللاعب، والحضري نفسه لازال يندم على قراره هذا وانظر إلى تصريحاته ورد فعله على موقف رمضان صبحي، لقد خسر جمهور الأهلي ولكن يظل كأحد الأساطير بالكرة المصرية "اللاعب عاوز يمشي وبيفتكر هيخدع الجمهور وياخد الفلوس وكل حاجة لكن في تضحية".