حرس الحدود يعبر الجونة بثنائية في ختام مشوار الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق حرس الحدود، مساء اليوم الجمعة، فوزا صعبًا على نظيره الجونة، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 34 بدوري we المصري.

وتقدم محمد نجيب للجونة في الدقيقة 5 من زمن المباراة، قبل أن يتمكن فريق حرس الحدود من إدراك التعادل عن طريق أحمد فتحي في الدقيقة 45+3.

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ومع حلول الدقيقة 84 تمكن توني جوميز من إحراز هدف الفوز، ليمنح فريقه نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة وصل رصيد حرس الحدود إلى 33 نقطة، بينما تجمد رصيد الجونة عند 37 نقطة بالمركز الخامس عشر.

وكان فريق حرس الحدود ضمن الفرق الثلاثة التي من المقرر أن تهبط للدرجة الثانية رفقة طنطا ونادي مصر.