قائمة بيراميدز بدون الأساسيين استعدادا لمواجهة المقاولون في ختام الدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة التي تخوض مباراة المقاولون العرب في ختام الدوري الممتاز.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٣٤ والأخيرة للدوري.

وفي وقت سابق، قرر الجهاز الفني لفريق بيراميدز منح اللاعبين الأساسيين إجارة بعد مواجهة نهائي الكونفدرالية الإفريقية، والتي خسر أمام نهضة بركان بهدف دون رد.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور.

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خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: محمد فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - محمود حمادة.

خط الهجوم: حسام غانم.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري خلف الأهلي والزمالك، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع.