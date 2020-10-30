اقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس ولاعبو الفريق احتفالية للاعب طاهرمحمد طاهر لاعب الفريق الذي خاض مع المقاولون مرانه الأخير قبل انضمامه للأهلي الذي انتقل اليه رسميًا.
واحضر الفريق تورتة للاحتفال باللاعب على هامش مران الفريق الاخير قبل مباراة بيراميدز التي ستقام غدًا وسيحضرها اللاعب لمؤازرة زملاءه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. المقاولون يودع طاهر محمد بإحتفالية قبل انتقاله للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.