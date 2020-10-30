شاهد.. المقاولون يودع طاهر محمد بإحتفالية قبل انتقاله للأهلي

اقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس ولاعبو الفريق احتفالية للاعب طاهر

محمد طاهر لاعب الفريق الذي خاض مع المقاولون مرانه الأخير قبل انضمامه للأهلي الذي انتقل اليه رسميًا.

واحضر الفريق تورتة للاحتفال باللاعب على هامش مران الفريق الاخير قبل مباراة بيراميدز التي ستقام غدًا وسيحضرها اللاعب لمؤازرة زملاءه.