تأكيداً للوفد.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع أحمد مصطفى رسمياً

أتم مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس ابراهيم عثمان، بشكل رسمى التعاقد مع أحمد مصطفى الجناح الأيمن وصانع الألعاب خلال الميركاتو الحالى وذلك بعد اشادة جهاز الدراويش بقدراته الفنية والبدنية.
وكان "الوفد" قد اكد منذ عدة أيام علي حصول النادي الإسماعيلي علي توقيع أحمد مصطفي.
وتابعت لجنة التعاقدات أحمد مصطفى منذ فترة باعتباره احد المواهب الشابة ضمن صفوف المنتخب الأوليمبىوالتى تحتاج لفرصة من أجل التألق وبالفعل رحب اللاعب بالانضمام للدراويش فور بدء عملية التفاوض.
ويتطلع مسئولو الإسماعيلى من خلال تلك الصفقة لزيادة الفاعلية الهجومية ، لاسيما أنه يتمتع بقدرات كبيرة فى صنع وتسجيل الأهداف.
بدأ مصطفى البالغ من العمر 22 ربيعا رحلته ضمن صفوف دجلة لمدة 8 سنوات
ومن أجل المشاركة فى المباريات وإثقال موهبته، عاد على سبيل الإعارة للدورى المصرى من خلال بوابة فريق سموحة ، قبل أن يخوض تجربة بعدها فى ناديى أبها والعدالة بالدورى السعودى قبل أن يصبح لاعبا بصفوف الدراويش.
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