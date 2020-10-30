يورجن كلوب: محمد صلاح يقدم موسماً لا يصدق

اشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالمستوي الذي يقدمه محمد صلاح نجم الفريق خلال مباريات الموسم الجاري. وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": " محمد صلاح يواصل التطور من ماكينة تهديف الي لاعب أكثر ارتباطاً بزملاءه في الفريق داخل الملعب، وهو أمر هام بالنسبة لنا". ماكينة تهديف الي لاعب أكثر ارتباطاً بزملاءه في الفريق داخل الملعب، وهو أمر هام بالنسبة لنا". وأضاف: " أنه يقدم موسماً لا يصدق حتي الآن، انه يعمل بشكل جاد ويستخدم سرعته الكبيرة في التكركز بشكل جيد بين خطوط المنافسين". الآن، انه يعمل بشكل جاد ويستخدم سرعته الكبيرة في التكركز بشكل جيد بين خطوط المنافسين". وأتم كلوب تصريحاته: " انا سعيد بتطو صلاح وبما يقدمه خلال الموسم الجاري، سنحتاج اليه ولجميع اللاعبين في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق أهدافنا المنشود هذا الموسم".

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